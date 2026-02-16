Girona 2 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 2 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona logró una victoria por 2-1 frente al Barcelona, en un encuentro marcado por la intensidad y las oportunidades de gol. A pesar de que el Barcelona dominó la posesión del balón con un 70% y generó un mayor número de remates, fue el Girona quien supo capitalizar sus oportunidades, destacando en el ataque y equilibrando la balanza en los momentos clave. Pau Cubarsi abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 59, pero Thomas Lemar respondió rápidamente para el Girona en el minuto 62, seguido de un gol decisivo de Fran Beltran en el minuto 87, poco después de que Joel Roca fuera expulsado con tarjeta roja, lo que influyó en el desarrollo final del partido. Además, el Barcelona falló un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, desperdiciando la oportunidad de adelantarse en el marcador. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR, que en el minuto 88 detuvo el juego para revisar un posible gol para el Girona, aunque finalmente no se tomaron más acciones tras la revisión. Esta victoria sitúa al Girona con 29 puntos, alejándose de la zona de descenso y demostrando su capacidad para enfrentarse a equipos de la parte alta de la tabla, mientras que el Barcelona, a pesar de la derrota, se mantiene en la segunda posición con 58 puntos, aún en la lucha por el título pero perdiendo terreno frente al líder, el Real Madrid.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 2 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin (Alejandro Frances, min.90+2), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Fran Beltran, min.68), Bryan Gil (Joel Roca, min.68), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.74).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.73), Gerard Martin (Alejandro Balde, min.63); Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo (Marc Bernal, min.80); Raphinha (Roony Bardghji, min.63), Lamine Yamal, Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.73).



--GOLES.

0-1, min.59: Pau Cubarsi (Jules Kounde) .

1-1, min.62: Thomas Lemar (Vladyslav Vanat) .

2-1, min.87: Fran Beltran (Joel Roca) .

Penalty fallado por Lamine Yamal del Barcelona en el minuto 45 (+3).





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: David Galvez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Vitor Reis (min.90+10), y, además expulsó con tarjeta roja Joel Roca (min.90+10), por parte del GIRONA. Amonestó a Eric Garcia (min.41), Jules Kounde (min.84), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.88: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Girona.



Min.89: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Barcelona Goles 2 1 Remates Fuera 3 10 Remates 12 25 Pases Totales 308 739 Corners 3 7 Faltas 10 6 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 0 11 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 1 Ataques 54 128 Ataques Peligrosos 46 84 Centros 10 25 Saques de Banda 8 14 Saques de Portería 9 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 8 14 Paradas 3 7 Contra Golpes 4 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 45 23 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 12 Permanencia Girona 29 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 23 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 30/03/2025 LaLiga Barcelona 4-1 Girona 15/09/2024 LaLiga Girona 1-4 Barcelona 04/05/2024 LaLiga Girona 4-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/02/2026 21:00 LaLiga Alavés Girona 01/03/2026 21:00 LaLiga Girona Celta 07/03/2026 16:15 LaLiga Levante Girona









-Próximos partidos del Barcelona.

