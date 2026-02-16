Girona 2 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 2 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona logró una victoria por 2-1 frente al Barcelona, en un encuentro marcado por la intensidad y las oportunidades de gol. A pesar de que el Barcelona dominó la posesión del balón con un 70% y generó un mayor número de remates, fue el Girona quien supo capitalizar sus oportunidades, destacando en el ataque y equilibrando la balanza en los momentos clave. Pau Cubarsi abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 59, pero Thomas Lemar respondió rápidamente para el Girona en el minuto 62, seguido de un gol decisivo de Fran Beltran en el minuto 87, poco después de que Joel Roca fuera expulsado con tarjeta roja, lo que influyó en el desarrollo final del partido. Además, el Barcelona falló un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, desperdiciando la oportunidad de adelantarse en el marcador.
El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR, que en el minuto 88 detuvo el juego para revisar un posible gol para el Girona, aunque finalmente no se tomaron más acciones tras la revisión. Esta victoria sitúa al Girona con 29 puntos, alejándose de la zona de descenso y demostrando su capacidad para enfrentarse a equipos de la parte alta de la tabla, mientras que el Barcelona, a pesar de la derrota, se mantiene en la segunda posición con 58 puntos, aún en la lucha por el título pero perdiendo terreno frente al líder, el Real Madrid.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 2 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin (Alejandro Frances, min.90+2), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Fran Beltran, min.68), Bryan Gil (Joel Roca, min.68), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.74).
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.73), Gerard Martin (Alejandro Balde, min.63); Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo (Marc Bernal, min.80); Raphinha (Roony Bardghji, min.63), Lamine Yamal, Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.73).
--GOLES.
0-1, min.59: Pau Cubarsi (Jules Kounde) .
1-1, min.62: Thomas Lemar (Vladyslav Vanat) .
2-1, min.87: Fran Beltran (Joel Roca) .
Penalty fallado por Lamine Yamal del Barcelona en el minuto 45 (+3).
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: David Galvez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Vitor Reis (min.90+10), y, además expulsó con tarjeta roja Joel Roca (min.90+10), por parte del GIRONA. Amonestó a Eric Garcia (min.41), Jules Kounde (min.84), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.88: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Girona.
Min.89: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Barcelona
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 10
|Remates
| 12
| 25
|Pases Totales
| 308
| 739
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 10
| 6
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 11
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 54
| 128
|Ataques Peligrosos
| 46
| 84
|Centros
| 10
| 25
|Saques de Banda
| 8
| 14
|Saques de Portería
| 9
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 14
|Paradas
| 3
| 7
|Contra Golpes
| 4
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|12
| Permanencia
| Girona
| 29
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 23
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|30/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Girona
|15/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 1-4
| Barcelona
|04/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/02/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Girona
|01/03/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Celta
|07/03/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Girona
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Levante
|28/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal
|08/03/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Barcelona