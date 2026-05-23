Girona 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Girona y el Elche empataron este sábado 1-1 en el Estadi Municipal de Montilivi, en un encuentro correspondiente a la última jornada de LaLiga. El conjunto visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 39, pero los locales igualaron el partido al inicio de la segunda mitad con un tanto de Arnau Martínez en el 48. El Girona fue el equipo que llevó la iniciativa durante el encuentro, con un 56% de posesión y diez remates totales, destacando la actuación ofensiva de Bryan Gil, quien fue uno de los jugadores más participativos en ataque. A pesar de las oportunidades generadas, ninguno de los equipos logró romper la igualdad en el marcador durante el resto del partido.

Con este resultado, el Girona finaliza la temporada en la penúltima posición de la tabla, con 41 puntos, lo que confirma su descenso a la segunda división. Por su parte, el Elche termina en la decimoquinta posición con 43 puntos, asegurando su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. La temporada concluye con el Barcelona como campeón de LaLiga, seguido por el Real Madrid, mientras que el Villarreal y el Atlético de Madrid, ambos con un partido menos, se disputan las posiciones de Champions. El Betis, Celta, y Getafe completan las posiciones europeas, clasificándose para la Europa League y Conference League respectivamente.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 1 - ELCHE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, David Lopez (Thomas Lemar, min.77), Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.58), Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel (Fran Beltran, min.58), Azzedine Ounahi; Bryan Gil (Cristhian Stuani, min.58), Viktor Tsigankov, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.67).



ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas; Buba Sangare (John Donald, min.46), Gonzalo Villar (Adria Pedrosa, min.75), Marc Aguado, Aleix Febas (Hector Fort, min.84), German Valera (Leo Petrot, min.90); Tete Morente, Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.75).



--GOLES.

0-1, min.39: Alvaro Rodriguez (Pedro Bigas) .

1-1, min.48: Arnau Martinez.





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. Amonestó a Bryan Gil (min.45+2), Vitor Reis (min.60), Claudio Echeverri (min.83), Thomas Lemar (min.85), por parte del GIRONA. Amonestó a David Affengruber (min.47), Buba Sangare (min.7), Marc Aguado (min.85), German Valera (min.85), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (14,018 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Elche Goles 1 1 Remates Fuera 1 2 Remates 10 3 Pases Totales 419 327 Corners 2 1 Faltas 20 20 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 92 98 Ataques Peligrosos 49 42 Centros 15 5 Saques de Banda 19 24 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 20 21 Paradas 0 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 15 Permanencia Elche 43 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Elche.

