Girona 1 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona y el Getafe firmaron un empate 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y la lucha en el centro del campo. El Getafe se adelantó en el marcador gracias a un gol de Luis Vazquez, asistido por Juan Iglesias en el minuto 59, demostrando eficacia en su juego ofensivo. Sin embargo, el Girona, que había mantenido una posesión dominante del 69% y generado más oportunidades de gol a lo largo del partido, logró igualar el marcador en el tiempo añadido gracias a un tanto de Vitor Reis, con asistencia de Alex Moreno, reflejando su persistencia en el ataque.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, donde el Girona tuvo un mayor protagonismo gracias a su posesión de balón y su mayor número de remates. A pesar de las múltiples tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, no hubo expulsiones que afectaran el desarrollo del encuentro. La actuación del VAR no alteró decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego. Este resultado deja a ambos equipos en la mitad de la tabla, luchando por mejorar su posición en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - GETAFE 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.82), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin (Juan Arango, min.82), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Claudio Echeverri, min.63), Bryan Gil (Joel Roca, min.71), Vladyslav Vanat.
GETAFE: David Soria; Djene, Zaid Abner Romero, Kiko, Domingos Duarte, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Sebastian Boselli, min.86), Martin Satriano.
--GOLES.
0-1, min.59: Luis Vazquez (Juan Iglesias) .
1-1, min.90(+4): Vitor Reis (Alex Moreno) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Valentin Pizarro. Amonestó a Thomas Lemar (min.17), Alex Moreno (min.80), Fran Beltran (min.87), Joel Roca (min.90), Vladyslav Vanat (min.90+7), por parte del GIRONA. Amonestó a Domingos Duarte (min.26), Mario Martin (min.83), Martin Satriano (min.90+2), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,388 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Getafe
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 0
|Remates
| 11
| 8
|Pases Totales
| 608
| 272
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 13
| 15
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 146
| 82
|Ataques Peligrosos
| 73
| 23
|Centros
| 16
| 2
|Saques de Banda
| 14
| 13
|Saques de Portería
| 1
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 1
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|10
| Permanencia
| Girona
| 25
| 21
|17
| Permanencia
| Getafe
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|14/02/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Getafe
|10/11/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Girona
|16/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Girona
|07/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Girona
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Barcelona
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Celta
|08/02/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Getafe
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Villarreal