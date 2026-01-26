Girona 1 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 26 enero 2026 22:59
Seguir en

Madrid, 26 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona y el Getafe firmaron un empate 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y la lucha en el centro del campo. El Getafe se adelantó en el marcador gracias a un gol de Luis Vazquez, asistido por Juan Iglesias en el minuto 59, demostrando eficacia en su juego ofensivo. Sin embargo, el Girona, que había mantenido una posesión dominante del 69% y generado más oportunidades de gol a lo largo del partido, logró igualar el marcador en el tiempo añadido gracias a un tanto de Vitor Reis, con asistencia de Alex Moreno, reflejando su persistencia en el ataque. El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, donde el Girona tuvo un mayor protagonismo gracias a su posesión de balón y su mayor número de remates. A pesar de las múltiples tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, no hubo expulsiones que afectaran el desarrollo del encuentro. La actuación del VAR no alteró decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego. Este resultado deja a ambos equipos en la mitad de la tabla, luchando por mejorar su posición en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - GETAFE 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.82), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin (Juan Arango, min.82), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Claudio Echeverri, min.63), Bryan Gil (Joel Roca, min.71), Vladyslav Vanat.

GETAFE: David Soria; Djene, Zaid Abner Romero, Kiko, Domingos Duarte, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Sebastian Boselli, min.86), Martin Satriano.

--GOLES.
0-1, min.59: Luis Vazquez (Juan Iglesias) .
1-1, min.90(+4): Vitor Reis (Alex Moreno) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Valentin Pizarro. Amonestó a Thomas Lemar (min.17), Alex Moreno (min.80), Fran Beltran (min.87), Joel Roca (min.90), Vladyslav Vanat (min.90+7), por parte del GIRONA. Amonestó a Domingos Duarte (min.26), Mario Martin (min.83), Martin Satriano (min.90+2), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,388 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Getafe
Goles 1 1
Remates Fuera 5 0
Remates 11 8
Pases Totales 608 272
Corners 3 4
Faltas 13 15
Posesión 69% 31%
Tiros Bloqueados 1 5
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 5 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 146 82
Ataques Peligrosos 73 23
Centros 16 2
Saques de Banda 14 13
Saques de Portería 1 4
Tratamientos 0 0
Sustituciones 4 1
Tiros de Falta 17 15
Paradas 2 4
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 52 21
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 44 21
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 21
10 Permanencia Girona 25 21
17 Permanencia Getafe 22 21
18 Descenso Mallorca 21 21
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 21



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe
10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona
16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/01/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Girona
07/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Girona
15/02/2026 19:00 LaLiga Girona Barcelona




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/02/2026 18:30 LaLiga Getafe Celta
08/02/2026 14:00 LaLiga Alavés Getafe
15/02/2026 19:00 LaLiga Getafe Villarreal


Contador

Contenido patrocinado