Girona 1 - 3 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 3 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 3 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 21:06
@epdeportes

Madrid, 15 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo se impuso por 3-1 al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi, con un arranque fulgurante que les permitió marcharse con una ventaja de tres goles al descanso. Los visitantes abrieron el marcador en el minuto 18 gracias a Jorge de Frutos, y apenas dos minutos después, Alvaro Garcia, asistido por De Frutos, amplió la diferencia. Antes del descanso, Isi Palazon convertiría un penalti, consolidando la ventaja del Rayo. La expulsión de Paulo Gazzaniga en el minuto 43 por parte del Girona, tras una revisión del VAR, marcó un antes y un después en el partido, dejando al equipo local con diez hombres. En la segunda mitad, el Girona logró recortar distancias en el minuto 57 con un gol de Joel Roca, asistido por Viktor Tsigankov, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El Rayo, con un 56% de posesión y mayor número de remates, mostró una clara superioridad en el terreno de juego. Este triunfo sitúa al Rayo en la cima de la clasificación con 3 puntos tras la primera jornada, mientras que el Girona se coloca en la última posición sin sumar puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - RAYO VALLECANO 3 (0-3, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.58), David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind (Vitor Reis, min.58); Yangel Herrera (Thomas Lemar, min.70), Jhon Solis, Joel Roca; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski (Vladyslav Krapyvtsov, min.45), Yaser Asprilla (Cristian Portu, min.46).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Luiz Felipe (Pelayo Fernandez, min.46), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz (Gerard Gumbau, min.70), Pathe Ciss, Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.85); Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.81), Unai Lopez (Oscar Valentin, min.82).

--GOLES.
0-1, min.18: Jorge de Frutos.
0-2, min.20: Alvaro Garcia (Jorge de Frutos) .
0-3, min.45: Isi Palazon, de penalti.
1-3, min.57: Joel Roca (Viktor Tsigankov) .


--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Mario Melero y Alejandro Quintero. y, además expulsó con tarjeta roja Paulo Gazzaniga (min.43), por parte del GIRONA. Amonestó a Luiz Felipe (min.15), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.45: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Girona.


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Rayo Vallecano
Goles 1 3
Remates Fuera 2 9
Remates 7 14
Pases Totales 234 205
Corners 2 4
Faltas 8 17
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 3 1
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 1 1
Ataques 37 33
Ataques Peligrosos 15 22
Centros 11 18
Saques de Banda 24 18
Saques de Portería 10 7
Tratamientos 0 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 9
Paradas 1 1
Contra Golpes 1 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Rayo 3 1
2 Champions Athletic Bilbao 0 0
3 Champions Atlético 0 0
4 Champions Barcelona 0 0
5 Champions Celta 0 0
6 Europa League Alavés 0 0
7 Europa League Elche 0 0
8 Conference League Espanyol 0 0
18 Descenso Valencia 0 0
19 Descenso Villarreal 0 0
20 Descenso Girona 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona
25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo
26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo
11/11/2023 LaLiga Rayo 1-2 Girona




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Girona
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
09/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Rayo




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/08/2025 19:30 LaLiga Villarreal Girona
30/08/2025 19:30 LaLiga Girona Sevilla
14/09/2025 14:00 LaLiga Celta Girona




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/08/2025 19:30 LaLiga Athletic Bilbao Rayo
31/08/2025 21:30 LaLiga Rayo Barcelona
14/09/2025 18:30 LaLiga Osasuna Rayo


