Girona 1 - 3 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo se impuso por 3-1 al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi, con un arranque fulgurante que les permitió marcharse con una ventaja de tres goles al descanso. Los visitantes abrieron el marcador en el minuto 18 gracias a Jorge de Frutos, y apenas dos minutos después, Alvaro Garcia, asistido por De Frutos, amplió la diferencia. Antes del descanso, Isi Palazon convertiría un penalti, consolidando la ventaja del Rayo. La expulsión de Paulo Gazzaniga en el minuto 43 por parte del Girona, tras una revisión del VAR, marcó un antes y un después en el partido, dejando al equipo local con diez hombres.
En la segunda mitad, el Girona logró recortar distancias en el minuto 57 con un gol de Joel Roca, asistido por Viktor Tsigankov, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El Rayo, con un 56% de posesión y mayor número de remates, mostró una clara superioridad en el terreno de juego. Este triunfo sitúa al Rayo en la cima de la clasificación con 3 puntos tras la primera jornada, mientras que el Girona se coloca en la última posición sin sumar puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - RAYO VALLECANO 3 (0-3, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.58), David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind (Vitor Reis, min.58); Yangel Herrera (Thomas Lemar, min.70), Jhon Solis, Joel Roca; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski (Vladyslav Krapyvtsov, min.45), Yaser Asprilla (Cristian Portu, min.46).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Luiz Felipe (Pelayo Fernandez, min.46), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz (Gerard Gumbau, min.70), Pathe Ciss, Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.85); Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.81), Unai Lopez (Oscar Valentin, min.82).
--GOLES.
0-1, min.18: Jorge de Frutos.
0-2, min.20: Alvaro Garcia (Jorge de Frutos) .
0-3, min.45: Isi Palazon, de penalti.
1-3, min.57: Joel Roca (Viktor Tsigankov) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Mario Melero y Alejandro Quintero. y, además expulsó con tarjeta roja Paulo Gazzaniga (min.43), por parte del GIRONA. Amonestó a Luiz Felipe (min.15), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Girona.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 2
| 9
|Remates
| 7
| 14
|Pases Totales
| 234
| 205
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 8
| 17
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 37
| 33
|Ataques Peligrosos
| 15
| 22
|Centros
| 11
| 18
|Saques de Banda
| 24
| 18
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 9
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|3
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|4
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|5
| Champions
| Celta
| 0
| 0
|6
| Europa League
| Alavés
| 0
| 0
|7
| Europa League
| Elche
| 0
| 0
|8
| Conference League
| Espanyol
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|26/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Girona
|25/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Rayo
|26/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Rayo
|11/11/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|09/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Rayo
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 19:30
| LaLiga
| Villarreal
| Girona
|30/08/2025 19:30
| LaLiga
| Girona
| Sevilla
|14/09/2025 14:00
| LaLiga
| Celta
| Girona
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/08/2025 19:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Rayo
|31/08/2025 21:30
| LaLiga
| Rayo
| Barcelona
|14/09/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Rayo