Girona 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Girona y la Real Sociedad empataron este jueves 1-1 en el Estadi Municipal de Montilivi, en un partido donde los locales llevaron la iniciativa con una posesión del 60% y un total de 29 remates, destacando la actuación de Cristhian Stuani, quien anotó el gol del empate en el minuto 66 tras un pase de Arnau Martinez. La Real Sociedad se adelantó en el marcador en el minuto 28 con un gol de Jon Martin, asistido por Sergio Gomez. A pesar de la intensidad del encuentro, el árbitro no señaló ningún penalti tras la revisión del VAR en el minuto 85. El Girona dominó en ataques peligrosos y centros, pero no logró romper la igualdad en el marcador.
Con este resultado, el Girona se mantiene en la decimoquinta posición con 41 puntos, mientras que la Real Sociedad sigue octava con 46 puntos. El Barcelona, líder de la clasificación con 91 puntos, se asegura matemáticamente el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Real Madrid, con un partido menos, se mantiene en la segunda posición con 77 puntos, aún con opciones de asegurar su plaza en la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel (Fran Beltran, min.57), Ivan Martin (Thomas Lemar, min.57), Azzedine Ounahi; Joel Roca, Viktor Tsigankov (Claudio Echeverri, min.80), Bryan Gil (Cristhian Stuani, min.46).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Aramburu (Benat Turrientes, min.87); Takefusa Kubo (Gorka Carrera, min.57), Jon Gorrotxategi (Carlos Soler, min.57), Yangel Herrera (Igor Zubeldia, min.87), Ander Barrenetxea (Pablo Marin, min.34); Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
0-1, min.28: Jon Martin (Sergio Gomez) .
1-1, min.66: Cristhian Stuani (Arnau Martinez) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alejandro Frances (min.62), Joel Roca (min.76), por parte del GIRONA. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.12), Jon Aramburu (min.53), Mikel Oyarzabal (min.59), Sergio Gomez (min.73), Duje Caleta-Car (min.82), Gorka Carrera (min.88), Benat Turrientes (min.90), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Girona.
Min.86: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (12,519 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 15
| 1
|Remates
| 29
| 6
|Pases Totales
| 560
| 401
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 13
| 19
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 10
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 141
| 51
|Ataques Peligrosos
| 113
| 17
|Centros
| 27
| 5
|Saques de Banda
| 20
| 8
|Saques de Portería
| 2
| 16
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 15
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 45
| 36
|15
| Permanencia
| Girona
| 40
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|19/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Real Sociedad
|03/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Girona
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Elche
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Sociedad