Girona 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 22:02
Madrid, 14 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Girona y la Real Sociedad empataron este jueves 1-1 en el Estadi Municipal de Montilivi, en un partido donde los locales llevaron la iniciativa con una posesión del 60% y un total de 29 remates, destacando la actuación de Cristhian Stuani, quien anotó el gol del empate en el minuto 66 tras un pase de Arnau Martinez. La Real Sociedad se adelantó en el marcador en el minuto 28 con un gol de Jon Martin, asistido por Sergio Gomez. A pesar de la intensidad del encuentro, el árbitro no señaló ningún penalti tras la revisión del VAR en el minuto 85. El Girona dominó en ataques peligrosos y centros, pero no logró romper la igualdad en el marcador. Con este resultado, el Girona se mantiene en la decimoquinta posición con 41 puntos, mientras que la Real Sociedad sigue octava con 46 puntos. El Barcelona, líder de la clasificación con 91 puntos, se asegura matemáticamente el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Real Madrid, con un partido menos, se mantiene en la segunda posición con 77 puntos, aún con opciones de asegurar su plaza en la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel (Fran Beltran, min.57), Ivan Martin (Thomas Lemar, min.57), Azzedine Ounahi; Joel Roca, Viktor Tsigankov (Claudio Echeverri, min.80), Bryan Gil (Cristhian Stuani, min.46).

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Aramburu (Benat Turrientes, min.87); Takefusa Kubo (Gorka Carrera, min.57), Jon Gorrotxategi (Carlos Soler, min.57), Yangel Herrera (Igor Zubeldia, min.87), Ander Barrenetxea (Pablo Marin, min.34); Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

--GOLES.
0-1, min.28: Jon Martin (Sergio Gomez) .
1-1, min.66: Cristhian Stuani (Arnau Martinez) .


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alejandro Frances (min.62), Joel Roca (min.76), por parte del GIRONA. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.12), Jon Aramburu (min.53), Mikel Oyarzabal (min.59), Sergio Gomez (min.73), Duje Caleta-Car (min.82), Gorka Carrera (min.88), Benat Turrientes (min.90), por parte del REAL SOCIEDAD.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Girona.

Min.86: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (12,519 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Real Sociedad
Goles 1 1
Remates Fuera 15 1
Remates 29 6
Pases Totales 560 401
Corners 6 3
Faltas 13 19
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 10 3
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 2 7
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 141 51
Ataques Peligrosos 113 17
Centros 27 5
Saques de Banda 20 8
Saques de Portería 2 16
Tratamientos 0 3
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 19 15
Paradas 1 3
Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
8 Permanencia Real Sociedad 45 36
15 Permanencia Girona 40 36
18 Descenso Mallorca 39 36
19 Descenso Levante 39 36
20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
19/10/2024 LaLiga Girona 0-1 Real Sociedad
03/02/2024 LaLiga Girona 0-0 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/05/2026 19:00 LaLiga Atlético Girona
23/05/2026 21:00 LaLiga Girona Elche




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/05/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Valencia
23/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Sociedad


