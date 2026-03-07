Hailey Baptiste 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Hailey Baptiste con un resultado de 7-6, 2-6, 6-2 en Indian Wells (USA). En un partido marcado por la solidez en el servicio y los momentos cruciales aprovechados para realizar 'breaks', Rybakina demostró su capacidad para mantener la calma y ejecutar bajo presión. En el primer set, después de un intercambio equilibrado de juegos y manteniendo cada una su servicio, el set se decidió en un 'tie break' donde Rybakina se impuso. Sin embargo, Baptiste respondió en el segundo set, logrando dos 'breaks' que le permitieron igualar el marcador ganando el set. En el set decisivo, Rybakina volvió a mostrar su dominio, realizando dos 'breaks' y manteniendo todos sus juegos de servicio para finalmente asegurar su avance en el torneo. Las estadísticas de saque de Rybakina fueron destacables, con un porcentaje de primer servicio del 65%, y logrando ganar el 65% de los puntos jugados en su primer servicio a lo largo del partido. Además, Rybakina consiguió 6 'aces' contra 4 de Baptiste, mostrando su fuerza y precisión en momentos clave.



