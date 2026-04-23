Iga Swiatek 2 - 0 Daria Snigur: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Daria Snigur con un resultado de 6-1, 6-2 en un partido que duró aproximadamente una hora. En el primer set, Swiatek mostró un dominio claro al romper el servicio de Snigur en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, a pesar de que Snigur comenzó rompiendo el servicio de Swiatek, la polaca respondió con tres breaks consecutivos para cerrar el set 6-2. Las estadísticas de saque de Swiatek fueron destacadas, con un 70% de primeros servicios y un 66% de puntos ganados en su servicio. Además, Swiatek logró convertir 5 de las 8 oportunidades de break que tuvo durante el partido.



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