Iga Swiatek 2 - 0 Diane Parry: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la francesa Diane Parry por 6-3, 6-3 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Iga Swiatek rompió el servicio de Diane Parry en tres ocasiones, mientras que Parry logró un break sobre Swiatek. Swiatek mantuvo su servicio en cuatro juegos, cerrando el set con un marcador de 6-3. Durante este set, Swiatek tuvo un porcentaje de primer servicio del 72% y ganó el 63% de sus puntos de servicio. En el segundo set, Swiatek nuevamente logró romper el servicio de Parry tres veces, mientras que Parry consiguió una ruptura sobre Swiatek. Swiatek mantuvo su servicio en cuatro juegos, asegurando el set con un 6-3. En este set, Swiatek tuvo un porcentaje de primer servicio del 71% y ganó el 71% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



