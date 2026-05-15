Iga Swiatek 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a la final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Iga Swiatek (6-4, 2-6, 6-2) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 14 minutos. En el primer set, Elina Svitolina se impuso por 6-4, destacando su capacidad para romper el servicio de Swiatek en tres ocasiones. Swiatek logró dos breaks, pero no fue suficiente para llevarse el set. El segundo set fue dominado por Swiatek, quien ganó 6-2, logrando tres breaks y manteniendo su servicio en dos ocasiones. En el tercer y decisivo set, Svitolina volvió a tomar el control, ganando 6-2 y rompiendo el servicio de Swiatek en dos ocasiones. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 63% de los puntos con su primer servicio en el partido. Por otro lado, Swiatek tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 62% de los puntos con su primer servicio.



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