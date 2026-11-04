Ignacio Buse 2 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista peruano Ignacio Buse ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-4 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Ignacio Buse logró romper el servicio de Daniil Medvedev en el décimo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Medvedev rompió el servicio de Buse en el quinto juego, pero Buse recuperó el break en el octavo juego y volvió a romper en el décimo, cerrando el set y el partido con otro 6-4. Ignacio Buse tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos totales. También logró salvar 5 de 5 puntos de quiebre en contra y realizó 6 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



