Irán 2 - 2 Nueva Zelanda | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Irán 2 - 2 Nueva Zelanda: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Irán 2 - 2 Nueva Zelanda: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 16 junio 2026 5:08
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Madrid, 16 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Irán y Nueva Zelanda empataron este martes 2-2 en un intenso partido del Grupo G del Mundial 2026 disputado en el SoFi Stadium. Los neozelandeses se adelantaron rápidamente con un gol de Elijah Just en el minuto 7, asistido por Chris Wood. Irán igualó el marcador gracias a Ramin Rezaeian en el 33. Elijah Just volvió a poner a los 'All Whites' por delante en el 54, pero Mohammad Mohebi, asistido por Rezaeian, selló el empate definitivo en el 64. A pesar de que Nueva Zelanda tuvo una ligera ventaja en posesión, Irán fue más incisivo en ataque, con más remates a puerta. El partido también tuvo un momento de tensión en el minuto 17, cuando el VAR revisó un posible penalti para Irán, pero la decisión inicial de no concederlo se mantuvo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: IRÁN 2 - NUEVA ZELANDA 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos (Ehsan Haji Safi, min.65), Saeid Ezatolahi, Aria Yousefi (Mehdi Ghayedi, min.46); Shahriar Moghanlou (Ali Alipour, min.53), Mehdi Taremi (Amirhossein Hosseinzadeh, min.80).

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne (Callan Elliot, min.78), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Benjamin Old, min.68); Joe Bell, Marko Stamenic (Tyler Bindon, min.90+2), Callum McCowatt (Ryan Thomas, min.68), Sarpreet Singh (Jesse Randall, min.90+2), Elijah Just, Chris Wood.

--GOLES.
0-1, min.7: Elijah Just (Chris Wood) .
1-1, min.33: Ramin Rezaeian.
1-2, min.54: Elijah Just (Chris Wood) .
2-2, min.64: Mohammad Mohebi (Ramin Rezaeian) .


--ÁRBITRO.
Cesar Ramos, asistido en las bandas por Alberto Morin y Marco Bisguerra, en el VAR: Erick Miranda y Fedayi San. Amonestó a Ehsan Haji Safi (min.90), por parte de IRÁN. por parte de NUEVA ZELANDA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.17: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Irán.

Min.19: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Irán!


--ESTADIO.
SoFi Stadium (70.108 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Irán Nueva Zelanda
Goles 2 2
Remates Fuera 8 3
Remates 17 13
Pases Totales 405 446
Corners 4 1
Faltas 10 8
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 5 2
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 1 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 2
Ataques 96 101
Ataques Peligrosos 56 44
Centros 18 10
Saques de Banda 23 16
Saques de Portería 3 11
Tratamientos 7 2
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 8 12
Paradas 6 2
Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Nueva Zelanda 1 1
2 Clasificado Irán 1 1
3 Tercero ¿? Bélgica 1 1
4 Eliminado Egipto 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand




-Últimos Resultados de Irán.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand




-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand




-Próximos partidos de Irán.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/06/2026 21:00 World Cup Grp. G Belgium Iran
27/06/2026 05:00 World Cup Grp. G Egypt Iran




-Próximos partidos de Nueva Zelanda.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/06/2026 03:00 World Cup Grp. G New Zealand Egypt
27/06/2026 05:00 World Cup Grp. G New Zealand Belgium


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