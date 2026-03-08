Jacob Fearnley 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Jacob Fearnley con un resultado de 6-3, 6-7(6), 6-1 en 1 hora y 36 minutos. Durante el partido, Fritz mostró una sólida actuación en su servicio, logrando un total de 19 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio. A pesar de enfrentarse a un desafiante segundo set, donde Fearnley logró forzar un tiebreak y ganarlo, Fritz recuperó su dominio en el tercer set, asegurando su victoria con una serie de quiebres decisivos. La capacidad de Fritz para capitalizar los puntos de break y su potente saque fueron clave para su triunfo, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda del torneo y mantenerse como un fuerte contendiente en el BNP Paribas Open que se celebra en Indian Wells Tennis Garden.



