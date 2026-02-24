Jan-Lennard Struff 0 - 2 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista kazajo Alexander Bublik ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff (6-3, 6-4) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio del ganador. Durante el partido, Bublik logró mantener un alto porcentaje de primer servicio, lo cual fue clave para su victoria. No concedió ningún set a Struff, avanzando en el torneo por la vía rápida. Bublik mostró un rendimiento sólido en sus juegos de servicio, no concediendo oportunidades de quiebre en el segundo set y capitalizando las pocas oportunidades de quiebre que tuvo sobre el servicio de Struff. Este control en los momentos críticos del partido le permitió cerrar ambos sets con confianza y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###