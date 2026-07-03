Jan-Lennard Struff 3 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista alemán Jan-Lennard Struff ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-6, 7-6, 7-5 en un partido que concluyó en 2 horas y 48 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 3-3, momento en el que Jan-Lennard Struff logró romper el servicio de Medvedev. Aunque Medvedev recuperó el break, el set se decidió en un tie-break que Struff ganó 7-6. El segundo set siguió un patrón similar, con Medvedev tomando una ventaja de 1-4 tras romper el servicio de Struff. Sin embargo, Struff logró remontar y llevar el set a otro tie-break, que nuevamente ganó 7-6. En el tercer set, hubo múltiples quiebres de servicio por parte de ambos jugadores. Medvedev comenzó fuerte rompiendo el servicio de Struff, pero este respondió con dos breaks consecutivos. Finalmente, Struff cerró el set y el partido con un marcador de 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Struff tuvo un 1st Serve Percentage de 57% y logró 11 aces durante el partido.



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