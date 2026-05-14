Jannik Sinner 2 - 0 Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al ruso Andrey Rublev con un resultado de 6-2, 6-4 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Jannik Sinner y Andrey Rublev intercambiaron varios breaks. Sinner rompió el servicio de Rublev en los juegos 1, 3, 5 y 7, mientras que Rublev logró romper el servicio de Sinner en los juegos 2 y 4. Sinner finalmente se llevó el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Sinner comenzó fuerte manteniendo su servicio en el primer juego y rompiendo el servicio de Rublev en el segundo juego. Rublev logró romper el servicio de Sinner en el tercer juego, pero Sinner respondió rompiendo nuevamente el servicio de Rublev en el cuarto juego. Sinner mantuvo su servicio en el quinto juego y, aunque Rublev mantuvo su servicio en el sexto juego, Sinner cerró el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jannik Sinner tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos con su primer saque y el 67% con su segundo saque. Además, Sinner logró 2 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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