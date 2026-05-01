Jannik Sinner 2 - 0 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Arthur Fils por la vía rápida (6-2, 6-4) en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Arthur Fils en dos ocasiones, en el tercer y quinto juego, para llevarse el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Sinner consiguió un break crucial para ponerse 5-4 y luego cerró el set manteniendo su servicio, ganando 6-4. Sinner no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en el saque, con un 1st Serve Percentage del 52% y ganando el 78% de sus puntos de servicio.



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