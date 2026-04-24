Jannik Sinner 2 - 1 Benjamin Bonzi: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Benjamin Bonzi por 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) en 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Benjamin Bonzi se impuso en el tiebreak por 8-6, logrando un resultado de 7-6. En el segundo set, Jannik Sinner dominó el juego, rompiendo el servicio de Bonzi en dos ocasiones y cerrando el set con un contundente 6-1. En el tercer set, Sinner consiguió un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Sinner tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 79% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. También logró un total de 9 aces y cometió solo 1 doble falta.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



