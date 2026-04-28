Jannik Sinner 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al británico Cameron Norrie por la vía rápida con un resultado de 6-2, 7-5 en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Cameron Norrie en dos ocasiones, en el tercer y quinto juego, para llevarse el set por 6-2. Sinner mantuvo todos sus servicios sin conceder oportunidades de break a su rival. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Sinner logró un break crucial en el undécimo juego para ponerse 6-5 arriba y cerró el set manteniendo su servicio, ganando 7-5. Sinner mostró solidez en su saque, con un 62% de primeros servicios y ganando el 74% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



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