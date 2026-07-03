Jannik Sinner 3 - 0 Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-3, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Sinner logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4 tras mantener su servicio en el décimo juego. En el segundo set, Sinner nuevamente rompió el servicio de Brooksby en el séptimo juego y consolidó su ventaja para ganar el set 6-3. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Sinner consiguió un break decisivo en el octavo juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Durante el partido, Sinner mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 67% de primeros servicios y 13 aces en total.



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