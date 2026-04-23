Jaume Munar 2 - 0 Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al kazajo Alexander Shevchenko por 6-4, 6-1 en 1 hora y 19 minutos. En el primer set, Jaume Munar logró un break crucial en el décimo juego, rompiendo el servicio de Alexander Shevchenko para cerrar el set 6-4. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta ese punto, con Munar aprovechando su única oportunidad de break. En el segundo set, Munar dominó desde el inicio, logrando dos breaks consecutivos en los juegos 2 y 4, lo que le permitió tomar una ventaja de 4-0. Shevchenko solo pudo mantener su servicio una vez, en el sexto juego, antes de que Munar cerrara el set y el partido con un marcador de 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Jaume Munar tuvo un 80% de efectividad en su primer servicio y ganó el 72% de los puntos con su servicio. Además, no cometió ninguna doble falta durante el primer set y mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados en su servicio a lo largo del partido.



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