Jaume Munar 0 - 2 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha sido eliminado en los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras perder por la vía rápida ante el noruego Casper Ruud con un resultado de 6-0, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Casper Ruud dominó completamente, ganando todos sus juegos de servicio y rompiendo el servicio de Jaume Munar en tres ocasiones, para cerrar el set con un contundente 6-0. En el segundo set, Ruud continuó su dominio, manteniendo sus juegos de servicio y rompiendo el servicio de Munar dos veces más, finalizando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Casper Ruud tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando 19 de 20 puntos con su primer saque y 11 de 16 con su segundo. Además, logró 3 aces y cometió 2 dobles faltas. Por otro lado, Jaume Munar tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando 8 de 16 puntos con su primer saque y 4 de 20 con su segundo, sin lograr aces ni cometer dobles faltas.



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