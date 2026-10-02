Jaume Munar 2 - 0 Jaime Faria: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al portugués Jaime Faria por la vía rápida con un resultado de 6-1, 6-1 en 1 hora y 3 minutos. En el primer set, Jaume Munar logró cuatro 'breaks' sobre el servicio de Jaime Faria, mientras que Faria consiguió romper el servicio de Munar en una ocasión. Munar mantuvo su servicio en tres juegos. En el segundo set, Munar volvió a romper el servicio de Faria en tres ocasiones y mantuvo su servicio en todos los juegos, asegurando así su victoria en sets corridos. En cuanto a las estadísticas de saque, Jaume Munar tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 71% de los puntos jugados con su servicio. Además, Munar logró 2 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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