Jaume Munar 2 - 0 Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Rinky Hijikata por 7-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 6 minutos. En el primer set, ambos jugadores lograron romper el servicio del oponente en varias ocasiones. Jaume Munar comenzó rompiendo el servicio de Hijikata en el primer juego, pero Hijikata respondió con dos breaks para liderar 5-3. Munar recuperó el terreno rompiendo el servicio de Hijikata dos veces más y forzó un tie-break, que ganó 7-3. En el segundo set, Hijikata rompió el servicio de Munar en el primer juego y mantuvo su servicio para liderar 2-0. Sin embargo, Munar recuperó el control del set rompiendo el servicio de Hijikata en dos ocasiones y asegurando la victoria del set 6-3. Estadísticamente, Munar mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 67% de primeros servicios y ganando el 60% de los puntos de servicio. Además, salvó 5 de las 8 oportunidades de break que enfrentó.



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