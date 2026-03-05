Jessica Bouzas Maneiro 2 - 1 Beatriz Haddad Maia: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de marzo de 2026.





La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los octavos de final del torneo de tenis BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa sobre pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar por 6-1, 7-6(5), 6-1 a la brasileña Beatriz Haddad Maia en el partido correspondiente a los sesentaicuatroavos de final. El encuentro tuvo una duración de 2 horas y 19 minutos. Bouzas Maneiro dominó el partido, rompiendo el saque de su rival en 5 ocasiones y manteniendo su servicio en 14 de los 15 juegos que disputó.



