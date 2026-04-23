Jessica Bouzas Maneiro 1 - 2 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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Diana Shnaider ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 3-6, 7-5, 6-1 en 2 horas y 4 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró tres quiebres de servicio (breaks) para ganar 6-3. En el segundo set, Diana Shnaider recuperó el control con cuatro breaks, llevándose el set 7-5. En el tercer set, Shnaider dominó con tres breaks y ganó 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Shnaider tuvo un porcentaje de primer servicio del 65% y salvó 6 de 12 puntos de quiebre en el partido.



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