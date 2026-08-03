Jessica Pegula 1 - 2 Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de agosto de 2026.





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La tenista filipina Alexandra Eala se ha proclamado campeona del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula por 4-6, 6-4, 6-0. En el primer set, Jessica Pegula rompió el servicio de Alexandra Eala en dos ocasiones, mientras que Eala logró un break sobre Pegula. El set terminó 6-4 a favor de Pegula. En el segundo set, Eala consiguió dos breaks, mientras que Pegula no pudo romper el servicio de su rival, finalizando el set 6-4 a favor de Eala. En el tercer set, Alexandra Eala ganó por la vía rápida, rompiendo el servicio de Pegula en tres ocasiones y cerrando el set con un contundente 6-0. En cuanto a las estadísticas del partido, Alexandra Eala tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio. Por su parte, Jessica Pegula tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos jugados con su servicio.



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