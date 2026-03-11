Jessica Pegula 2 - 0 Belinda Bencic: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de marzo de 2026.





La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Belinda Bencic (6-3, 7-6) en un partido emocionante. Durante el encuentro, Pegula demostró una sólida actuación en su servicio, logrando un porcentaje de 59% en primeros servicios y consiguiendo 8 aces. Además, fue capaz de salvar 2 de las oportunidades de quiebre que enfrentó, lo que contribuyó significativamente a su victoria. En términos de puntos ganados, Pegula se mostró dominante tanto en sus primeros servicios, ganando el 31 de 45, como en los segundos, donde ganó 12 de 31 puntos. Su habilidad para convertir oportunidades, reflejada en haber ganado 4 de las oportunidades de quiebre, fue clave para su avance en el torneo. Por otro lado, Bencic también mostró un buen rendimiento en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios igual al de Pegula, 59%, y logrando 3 aces durante el partido. Sin embargo, a pesar de salvar 3 de las 6 oportunidades de quiebre en contra, no fue suficiente para superar a Pegula. Este partido, que se disputó en la pista central del Indian Wells Tennis Garden, fue un claro ejemplo de la competitividad en los octavos de final de este prestigioso torneo. Con esta victoria, Pegula no solo avanza a la siguiente ronda, sino que también demuestra su habilidad para competir al más alto nivel en superficies duras.



