Jessica Pegula 2 - 1 Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Donna Vekic (6-4, 6-2, 6-3) en un emocionante partido. Este encuentro se llevó a cabo en Indian Wells (USA), conocido por su recinto al aire libre en el Indian Wells Tennis Garden. Durante el partido, Pegula mostró una sólida actuación en sus servicios, manteniendo una alta efectividad en sus primeros servicios y logrando importantes puntos en sus segundos servicios. Además, su habilidad para convertir puntos de quiebre fue crucial para su victoria. La estadística de saque de Pegula fue destacable, con un porcentaje de primeros servicios ganados y una cantidad significativa de aces, lo que le permitió dominar durante los intercambios desde la línea de fondo y asegurar su avance en el torneo. La victoria de Pegula no solo subraya su destreza en la pista dura de Indian Wells, sino que también la posiciona como una fuerte contendiente para las próximas rondas del BNP Paribas Open, un torneo que reúne a las mejores tenistas del circuito WTA.



