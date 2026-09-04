Jessica Pegula 2 - 1 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Leylah Fernandez con un resultado de 1-6, 6-4, 6-3 en un tiempo de 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Leylah Fernandez dominó con un contundente 6-1, logrando dos quiebres de servicio sobre Jessica Pegula. En el segundo set, Pegula se recuperó, rompiendo el servicio de Fernandez dos veces para llevarse el set 6-4. En el set decisivo, Pegula mantuvo su servicio y logró un quiebre crucial para cerrar el set 6-3. Estadísticamente, Jessica Pegula tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 35% de los puntos con su primer saque y el 20% con el segundo. Salvó 8 de 14 puntos de quiebre y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido. Por su parte, Leylah Fernandez tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 26% de los puntos con su primer saque y el 20% con el segundo, sin lograr salvar ningún punto de quiebre.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



