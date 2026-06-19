Jessica Pegula 2 - 0 Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Madison Keys por 7-6, 7-6 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Madison Keys comenzó fuerte, logrando un break en el cuarto juego para ponerse 3-1 arriba. Sin embargo, Jessica Pegula respondió con un break en el séptimo juego, igualando el marcador a 4-4. El set se decidió en un tie-break, que Pegula ganó 7-5. En el segundo set, Pegula tomó la delantera con un break en el sexto juego para liderar 4-2. Keys recuperó el break en el siguiente juego, pero Pegula mantuvo su servicio para forzar otro tie-break. Pegula se impuso nuevamente en el tie-break, esta vez por 10-8. En cuanto a las estadísticas de servicio, Pegula tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos con su servicio, mientras que Keys tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos con su servicio. Pegula logró 5 aces y cometió 1 doble falta, mientras que Keys logró 10 aces sin cometer dobles faltas.



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