Jessica Pegula 2 - 0 Rebeka Masarova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la suiza Rebeka Masarova con un resultado de 6-0, 6-0 en un tiempo de duración del partido no especificado.
Resumen del partido:
- **Set 1:**
- Jessica Pegula ganó el set 6-0.
- Pegula rompió el servicio de Masarova en los juegos 1, 3 y 5.
- Pegula mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 6.
- **Set 2:**
- Jessica Pegula ganó el set 6-0.
- Pegula rompió el servicio de Masarova en los juegos 1, 3 y 5.
- Pegula mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 6.
Estadísticas destacadas de Jessica Pegula:
- 1st Serve Percentage: 63%
- 1st Serve Points Won: 19
- 2nd Serve Points Won: 8
- Total Points Won: 54
- Aces: 1
- Double Faults: 0
Estadísticas destacadas de Rebeka Masarova:
- 1st Serve Percentage: 57%
- 1st Serve Points Won: 2
- 2nd Serve Points Won: 3
- Total Points Won: 24
- Aces: 5
- Double Faults: 4
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