Jessica Pegula 2 - 0 Rebeka Masarova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la suiza Rebeka Masarova con un resultado de 6-0, 6-0 en un tiempo de duración del partido no especificado. Resumen del partido: - **Set 1:** - Jessica Pegula ganó el set 6-0. - Pegula rompió el servicio de Masarova en los juegos 1, 3 y 5. - Pegula mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 6. - **Set 2:** - Jessica Pegula ganó el set 6-0. - Pegula rompió el servicio de Masarova en los juegos 1, 3 y 5. - Pegula mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 6. Estadísticas destacadas de Jessica Pegula: - 1st Serve Percentage: 63% - 1st Serve Points Won: 19 - 2nd Serve Points Won: 8 - Total Points Won: 54 - Aces: 1 - Double Faults: 0 Estadísticas destacadas de Rebeka Masarova: - 1st Serve Percentage: 57% - 1st Serve Points Won: 2 - 2nd Serve Points Won: 3 - Total Points Won: 24 - Aces: 5 - Double Faults: 4



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