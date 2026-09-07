Jessica Pegula 2 - 0 Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la rumana Sorana Cirstea con un resultado de 6-3, 6-4. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de Sorana Cirstea en tres ocasiones, mientras que Cirstea consiguió un break. Pegula mantuvo su servicio en dos ocasiones, cerrando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Pegula volvió a romper el servicio de Cirstea tres veces, mientras que Cirstea logró dos breaks. Pegula mantuvo su servicio en tres ocasiones, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Estadísticas destacadas de Jessica Pegula en el partido incluyen un 1st Serve Percentage del 46%, ganando 19 puntos en su primer servicio y 14 en el segundo. Pegula también logró 5 aces y cometió 5 dobles faltas. Ganó un total de 74 puntos en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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