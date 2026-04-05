Jessica Pegula 2 - 0 Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.





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Jessica Pegula se ha proclamado campeona del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Yulia Starodubtseva con un resultado de 6-2, 6-2 en un tiempo de 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de su oponente en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Pegula continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Starodubtseva en cuatro ocasiones. A pesar de que Starodubtseva logró un break, Pegula mantuvo su ventaja y cerró el set también por 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 65% de los puntos jugados con su servicio. Además, no cometió dobles faltas y logró 3 aces durante el partido.



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