Jiri Lehecka 1 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Jiri Lehecka por 4-6, 7-6(2), 6-4. En el primer set, Jiri Lehecka logró un break en el tercer juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Rafael Jodar se impuso 7-2. En el tercer set, hubo una serie de intercambios de breaks, pero finalmente Rafael Jodar logró mantener su servicio en el noveno juego y rompió el servicio de Lehecka en el décimo juego para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 65% de primeros servicios y ganó el 51% de los puntos con su primer servicio, mientras que Jiri Lehecka tuvo un 53% de primeros servicios y ganó el 40% de los puntos con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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