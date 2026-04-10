Joao Fonseca 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al brasileño Joao Fonseca por 2-1 sets (7-5, 6-7, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos. **Resumen del partido:** **Set 1:** - Alexander Zverev se llevó el primer set por 7-5. - Hubo un total de 12 juegos, con Zverev rompiendo el servicio de Fonseca en el juego 11 para ponerse 6-5 y luego manteniendo su servicio para cerrar el set. - Zverev tuvo un 1st Serve Percentage de 57% en este set. **Set 2:** - Joao Fonseca ganó el segundo set en un emocionante tie-break, 7-6. - Ambos jugadores se rompieron el servicio varias veces, con Fonseca rompiendo el servicio de Zverev en los juegos 6 y 8. - Fonseca ganó el tie-break 7-3. - Zverev tuvo un 1st Serve Percentage de 75% en este set. **Set 3:** - Alexander Zverev ganó el set decisivo por 6-3. - El set fue marcado por múltiples breaks, con Zverev rompiendo el servicio de Fonseca en los juegos 1, 3, 5, y 7. - Zverev mantuvo su servicio en el juego 6 para consolidar su ventaja. - Zverev tuvo un 1st Serve Percentage de 64% en este set. **Estadísticas del partido:** - Zverev tuvo un total de 3 aces y 2 dobles faltas. - Fonseca tuvo 4 aces y 2 dobles faltas. - Zverev ganó el 52% de los puntos totales jugados en el partido.



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