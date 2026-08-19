Juan Manuel Cerundolo 0 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Juan Manuel Cerundolo por 7-5, 6-1 en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-5, momento en el que Felix Auger-Aliassime logró un break en el duodécimo juego para cerrar el set 7-5. En el segundo set, Auger-Aliassime dominó con dos breaks tempranos, llevándose el set 6-1. Felix Auger-Aliassime mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 59% de primeros servicios y ganando el 76% de los puntos con su servicio. Además, consiguió 6 aces y cometió 5 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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