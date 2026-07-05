Karolina Muchova 2 - 1 Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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Karolina Muchova ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Barbora Krejcikova con un marcador de 7-5, 5-7, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 44 minutos. **Resumen de los sets:** - **Set 1:** Muchova se impuso por 7-5. El set incluyó un momento clave cuando Muchova rompió el servicio de Krejcikova en el juego 12, lo que le permitió cerrar el set a su favor. - **Set 2:** Krejcikova ganó 7-5. En este set, Krejcikova logró romper el servicio de Muchova en los juegos 9 y 11, lo que le permitió igualar el partido. - **Set 3:** Muchova se llevó el set decisivo por 6-3. Rompió el servicio de Krejcikova en el cuarto juego, lo que fue crucial para asegurar su victoria. **Estadísticas destacadas:** - Muchova tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos con su primer saque. - Krejcikova, por su parte, tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 48% de los puntos con su primer saque. - Muchova logró 9 aces durante el partido, mientras que Krejcikova hizo 4.



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