Karolina Muchova 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA)

La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Karolina Muchova por la vía rápida (6-2, 6-0) en Indian Wells (USA). En el primer set, Swiatek demostró su dominio manteniendo todos sus servicios y logrando dos 'breaks' en el sexto y octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Swiatek intensificó su rendimiento, no concediendo ningún juego a Muchova y logrando 'breaks' en el segundo, cuarto y sexto juego para ganar el set por 6-0 y asegurar su victoria en el partido. Las estadísticas de saque de Iga Swiatek fueron destacables, con un 74% de efectividad en el primer servicio durante todo el partido, lo que le permitió ganar el 23 de 29 puntos jugados en su primer saque y 6 de 10 en el segundo. Además, Swiatek logró un total de 5 'breaks' a lo largo del partido, lo que refleja su superioridad en el juego de retorno.



