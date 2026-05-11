Karolina Pliskova 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la checa Karolina Pliskova con un resultado de 6-0, 6-2 en un partido que duró 56 minutos. En el primer set, Elena Rybakina dominó completamente, rompiendo el servicio de Karolina Pliskova en todos los juegos y llevándose el set por 6-0. Rybakina logró mantener su servicio en tres ocasiones y no concedió ningún juego a Pliskova. En el segundo set, Rybakina continuó con su dominio inicial, rompiendo el servicio de Pliskova en los dos primeros juegos. Pliskova logró romper el servicio de Rybakina en el quinto juego, pero Rybakina recuperó rápidamente el control, rompiendo nuevamente el servicio de Pliskova en el sexto y octavo juego para cerrar el set 6-2. En términos de estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 64% de sus puntos de servicio. Además, logró 1 ace y cometió 3 dobles faltas durante el partido.



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