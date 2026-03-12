Katerina Siniakova 0 - 1 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a Katerina Siniakova por la vía rápida debido a que Siniakova ha abandonado el partido. El encuentro, que tuvo lugar en Indian Wells (USA), se resolvió con un marcador de 6-1 en el primer set a favor de Svitolina. En el segundo set, el marcador iba 1-1 cuando Siniakova decidió retirarse. Durante el partido, Svitolina mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo todos sus juegos de servicio en el primer set y logrando dos quiebres sobre el servicio de Siniakova. La partida concluyó antes de lo esperado debido al retiro de Katerina Siniakova, permitiendo a Svitolina avanzar a la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





