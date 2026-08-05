Kayla Day 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Toronto (Canadá), tras ganar por la vía rápida a su compatriota Kayla Day con un resultado de 6-2, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 46 minutos. En el primer set, Coco Gauff mostró un dominio claro al romper el servicio de Kayla Day en dos ocasiones consecutivas, llevándose el set con un marcador de 6-2. Gauff mantuvo su servicio en todos sus juegos, mientras que Day solo pudo mantener uno de sus servicios. El segundo set fue más disputado, con intercambios de breaks entre ambas jugadoras. Gauff rompió el servicio de Day en el sexto juego para ponerse 4-2, pero Day respondió rompiendo el servicio de Gauff en el séptimo juego. A pesar de los esfuerzos de Day, Gauff logró cerrar el set y el partido con un marcador de 7-5, asegurando su pase a la siguiente ronda. Coco Gauff mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 57% y ganando el 59% de sus puntos de servicio en el partido. Además, consiguió 4 aces y cometió 10 dobles faltas.



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