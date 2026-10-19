Lanlana Tararudee 2 - 0 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Japan Women's Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de octubre de 2026.





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Lanlana Tararudee ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Women's Open, de categoría WTA 250, que se disputa en pista dura en Osaka (Japan), tras ganar a la española Kaitlin Quevedo por 7-5, 6-3. En el primer set, Lanlana Tararudee rompió el servicio de Kaitlin Quevedo en el segundo juego y nuevamente en el duodécimo juego, asegurando el set con un marcador de 7-5. En el segundo set, Tararudee logró un break en el segundo juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio de Lanlana Tararudee, tuvo un porcentaje de primer servicio del 56% y ganó el 69% de los puntos con su servicio. Además, logró salvar 6 de las 11 oportunidades de break que enfrentó durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



