Learner Tien 2 - 1 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de marzo de 2026.





El tenista estadounidense Learner Tien ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina (6-4, 6-1, 7-6) en un emocionante partido. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, donde Davidovich Fokina logró romper el servicio de Tien, llevándose el set por 6-4. Sin embargo, Tien respondió con fuerza en el segundo set, logrando dos quiebres de servicio y ganando el set por la vía rápida, 6-1. El tercer set fue sumamente disputado, llegando a un tiebreak que finalmente ganó Tien, sellando su victoria en el partido. Learner Tien mostró un sólido rendimiento en su servicio a lo largo del partido, un aspecto crucial para su victoria. Este triunfo le permite avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará un lugar en las semifinales del BNP Paribas Open.



