Levante 3 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Levante ha ganado este miércoles por 3-1 al Athletic en un partido disputado en el Estadio Ciudad de Valencia. El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador con dos goles de Roger Brugue en los minutos 20 y 22. El Athletic, que tuvo mayor posesión y más remates, intentó reaccionar y logró acortar distancias en el minuto 67 con un penalti convertido por Alex Berenguer tras una revisión del VAR. Sin embargo, la expulsión de Aymeric Laporte en el minuto 73 dejó al equipo visitante en inferioridad numérica, lo que fue aprovechado por el Levante para sentenciar el encuentro con un gol de Etta Eyong en el tiempo añadido (minuto 90+8). A pesar de su dominio en el juego, el Athletic no pudo revertir el resultado y el Levante se llevó los tres puntos.
Con esta victoria, el Levante suma 13 puntos y se posiciona en la undécima posición de la tabla, mientras que el Athletic, con un partido menos, se mantiene con 9 puntos en la decimotercera posición. Roger Brugue fue el jugador más destacado en el ataque del Levante, siendo clave en los primeros minutos del partido. La actuación del VAR fue determinante en el penalti concedido al Athletic, pero la expulsión de Laporte complicó sus opciones de remontada. Con 29 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar sus posiciones en la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LEVANTE 3 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.83); Dani Requena, Thiago Fernandez (Paco Cortes, min.86), Roger Brugue (Victor Garcia, min.72), Jon Olasagasti; Petar Ratkov (Etta Eyong, min.72), Ivan Romero (Oriol Rey, min.72).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon (Alejandro Rego, min.81), Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta (Aitor Paredes, min.81), Mikel Jauregizar (Inaki Williams, min.46), Alex Berenguer, Robert Navarro (Nico Williams, min.81), Johaneko Louis-Jean (Peio Canales, min.46), Maroan Sannadi.
-GOLES
1-0, min.20: Roger Brugue (Dani Requena) .
2-0, min.22: Roger Brugue.
2-1, min.67: Alex Berenguer, de penalti.
3-1, min.90(+8): Etta Eyong.
-ÁRBITRO
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Luis Mario Milla y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Etta Eyong (min.77), Jeremy Toljan (min.80), por parte de LEVANTE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.90+6), y, además expulsó con tarjeta roja Aymeric Laporte (min.73), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Athletic Club.
Min.66: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Athletic Club.
-ESTADIO
Estadio Ciudad de Valencia (18,779 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Levante
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 12
|Remates
| 11
| 21
|Pases Totales
| 331
| 542
|Corners
| 3
| 9
|Faltas
| 13
| 12
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 68
| 121
|Ataques Peligrosos
| 38
| 55
|Centros
| 15
| 27
|Saques de Banda
| 12
| 14
|Saques de Portería
| 10
| 5
|Tratamientos
| 6
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 13
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|11
| Permanencia
| Levante
| 10
| 9
|13
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 9
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 9
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
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| EquipoVisitante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
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| 1-1
| Levante
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| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
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|21/10/2026
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| Levante
| 3-1
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| LaLiga
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| 0-0
| Athletic Bilbao
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| 0-0
| Alavés
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| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
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| 3-0
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