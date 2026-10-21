Levante 3 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de octubre de 2026.

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El Levante ha ganado este miércoles por 3-1 al Athletic en un partido disputado en el Estadio Ciudad de Valencia. El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador con dos goles de Roger Brugue en los minutos 20 y 22. El Athletic, que tuvo mayor posesión y más remates, intentó reaccionar y logró acortar distancias en el minuto 67 con un penalti convertido por Alex Berenguer tras una revisión del VAR. Sin embargo, la expulsión de Aymeric Laporte en el minuto 73 dejó al equipo visitante en inferioridad numérica, lo que fue aprovechado por el Levante para sentenciar el encuentro con un gol de Etta Eyong en el tiempo añadido (minuto 90+8). A pesar de su dominio en el juego, el Athletic no pudo revertir el resultado y el Levante se llevó los tres puntos.

Con esta victoria, el Levante suma 13 puntos y se posiciona en la undécima posición de la tabla, mientras que el Athletic, con un partido menos, se mantiene con 9 puntos en la decimotercera posición. Roger Brugue fue el jugador más destacado en el ataque del Levante, siendo clave en los primeros minutos del partido. La actuación del VAR fue determinante en el penalti concedido al Athletic, pero la expulsión de Laporte complicó sus opciones de remontada. Con 29 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar sus posiciones en la clasificación.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 3 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.83); Dani Requena, Thiago Fernandez (Paco Cortes, min.86), Roger Brugue (Victor Garcia, min.72), Jon Olasagasti; Petar Ratkov (Etta Eyong, min.72), Ivan Romero (Oriol Rey, min.72).ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon (Alejandro Rego, min.81), Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta (Aitor Paredes, min.81), Mikel Jauregizar (Inaki Williams, min.46), Alex Berenguer, Robert Navarro (Nico Williams, min.81), Johaneko Louis-Jean (Peio Canales, min.46), Maroan Sannadi.

-GOLES

1-0, min.20: Roger Brugue (Dani Requena) .2-0, min.22: Roger Brugue.2-1, min.67: Alex Berenguer, de penalti.3-1, min.90(+8): Etta Eyong.

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Luis Mario Milla y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Etta Eyong (min.77), Jeremy Toljan (min.80), por parte de LEVANTE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.90+6), y, además expulsó con tarjeta roja Aymeric Laporte (min.73), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Athletic Club.Min.66: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Athletic Club.

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (18,779 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Levante Athletic de Bilbao Goles 3 1 Remates Fuera 3 12 Remates 11 21 Pases Totales 331 542 Corners 3 9 Faltas 13 12 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 68 121 Ataques Peligrosos 38 55 Centros 15 27 Saques de Banda 12 14 Saques de Portería 10 5 Tratamientos 6 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 13 Paradas 3 4 Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 11 Permanencia Levante 10 9 13 Permanencia Athletic Bilbao 9 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 9

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético

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