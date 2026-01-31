Levante 0 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 0 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro muy igualado en términos de oportunidades y control del juego, Levante y Atlético de Madrid no lograron abrir el marcador, culminando el partido con un empate sin goles en el Estadio Ciudad de Valencia. A pesar de que ambos equipos tuvieron 10 remates, fue el Atlético de Madrid quien mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 55% frente al 45% del Levante, reflejando su intento por llevar la iniciativa durante el encuentro. Sin embargo, esta ligera ventaja no se tradujo en goles, manteniendo el marcador en cero durante los 90 minutos. El partido estuvo marcado por un juego físico que resultó en varias amonestaciones, incluida una tarjeta amarilla para Clement Lenglet del Atlético de Madrid en el minuto 21 y dos tarjetas amarillas para el Levante, destacando la amonestación a Adrian De La Fuente en el minuto 84. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por romper el empate, las defensas se impusieron, dejando el resultado final en un empate que suma un punto para cada equipo en la clasificación de LaLiga. Con este resultado, el Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición, aún en zona de clasificación para la Champions, mientras que el Levante continúa en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno (Manuel Sanchez, min.29), Alan Matturro; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.75), Iker Losada (Etta Eyong, min.56), Kareem Tunde (Paco Cortes, min.75), Ivan Romero (Tay Abed-Kassus, min.88).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet (David Hancko, min.46), Matteo Ruggeri; Marcos Llorente (Alejandro Baena, min.59), Pablo Barrios (Koke, min.50), Johnny Cardoso, Nico Gonzalez (Jano Monserrate, min.73), Thiago Almada (Marc Pubill, min.59), Alexander Soerloth (Julian Alvarez, min.27).



--GOLES.

Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 58 .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Munuera. Amonestó a Adrian De La Fuente (min.84), Jon Olasagasti (min.90+2), por parte del LEVANTE. Amonestó a Clement Lenglet (min.21), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (20,573 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Atlético de Madrid Goles 0 0 Remates Fuera 4 5 Remates 10 10 Pases Totales 421 511 Corners 4 7 Faltas 11 11 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 96 83 Ataques Peligrosos 32 46 Centros 12 22 Saques de Banda 14 18 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 2 3 Sustituciones 5 6 Tiros de Falta 14 12 Paradas 4 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/02/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Levante 15/02/2026 18:30 LaLiga Levante Valencia 18/02/2026 20:00 LaLiga Levante Villarreal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

