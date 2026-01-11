Levante 1 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 1 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante y el Espanyol han empatado este domingo (1/11/2026 4:15:00 PM) por 1-1 en el primer partido de la jornada 19 en LaLiga EA Sports. Los azulgranas se adelantaron en el minuto 54 con un gol de Carlos Romero, pero el Levante empató en el 56 gracias a un tanto de Iker Losada, asistido por Adrian De La Fuente. El partido se mantuvo igualado hasta el final, con ambos equipos buscando la victoria sin éxito. Cabe destacar la expulsión del entrenador del Levante, Luis Castro, en el minuto 90+4 por doble tarjeta amarilla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 1 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Diego Pampin; Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.79), Iker Losada (Carlos Espi, min.65), Kervin Arriaga (Unai Vencedor, min.79), Pablo Martinez, Kareem Tunde (Jose Luis Morales, min.89), Ivan Romero (Etta Eyong, min.89).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Jofre Carreras (Ramon Terrats, min.69), Urko Gonzalez de Zarate; Pere Milla (Javier Puado, min.69), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.61).
--GOLES.
0-1, min.54: Carlos Romero.
1-1, min.56: Iker Losada (Adrian De La Fuente) .
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 90 +4.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Mario Melero y Jesus Gil. por parte del LEVANTE. Amonestó a Kike Garcia (min.45+1), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (20,501 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Espanyol
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 8
| 18
|Pases Totales
| 422
| 432
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 10
| 9
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 81
| 100
|Ataques Peligrosos
| 27
| 49
|Centros
| 16
| 22
|Saques de Banda
| 20
| 17
|Saques de Portería
| 11
| 9
|Tratamientos
| 9
| 4
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 12
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 6
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 19
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 18
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/02/2024
| LaLiga2
| Espanyol
| 2-1
| Levante
|08/09/2023
| LaLiga2
| Espanyol
| 4-1
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Levante
|23/01/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
|31/01/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Atlético
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Girona
|24/01/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Espanyol
|30/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Alavés