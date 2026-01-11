Levante 1 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 1 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Levante 1 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 enero 2026 18:16
Madrid, 11 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante y el Espanyol han empatado este domingo (1/11/2026 4:15:00 PM) por 1-1 en el primer partido de la jornada 19 en LaLiga EA Sports. Los azulgranas se adelantaron en el minuto 54 con un gol de Carlos Romero, pero el Levante empató en el 56 gracias a un tanto de Iker Losada, asistido por Adrian De La Fuente. El partido se mantuvo igualado hasta el final, con ambos equipos buscando la victoria sin éxito. Cabe destacar la expulsión del entrenador del Levante, Luis Castro, en el minuto 90+4 por doble tarjeta amarilla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEVANTE 1 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Diego Pampin; Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.79), Iker Losada (Carlos Espi, min.65), Kervin Arriaga (Unai Vencedor, min.79), Pablo Martinez, Kareem Tunde (Jose Luis Morales, min.89), Ivan Romero (Etta Eyong, min.89).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Jofre Carreras (Ramon Terrats, min.69), Urko Gonzalez de Zarate; Pere Milla (Javier Puado, min.69), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.61).

--GOLES.
0-1, min.54: Carlos Romero.
1-1, min.56: Iker Losada (Adrian De La Fuente) .
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 90 +4.


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Mario Melero y Jesus Gil. por parte del LEVANTE. Amonestó a Kike Garcia (min.45+1), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (20,501 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Levante Espanyol
Goles 1 1
Remates Fuera 3 8
Remates 8 18
Pases Totales 422 432
Corners 4 3
Faltas 10 9
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 3 6
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 81 100
Ataques Peligrosos 27 49
Centros 16 22
Saques de Banda 20 17
Saques de Portería 11 9
Tratamientos 9 4
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 11 12
Paradas 3 1
Contra Golpes 6 6



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 19
6 Conference League Betis 29 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 18
20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante
08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/01/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Levante
23/01/2026 21:00 LaLiga Levante Elche
31/01/2026 18:30 LaLiga Levante Atlético




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
16/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Girona
24/01/2026 16:15 LaLiga Valencia Espanyol
30/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Alavés


