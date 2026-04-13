Levante 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de abril de 2026.

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El Levante ha ganado este lunes por 1-0 al Getafe en un partido disputado en el Estadio Ciudad de Valencia. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 64% y un total de 23 remates, mientras que el Getafe solo logró cinco disparos. El único gol del partido llegó en el minuto 83, obra de Carlos Espi, quien aprovechó una asistencia de Manuel Sanchez para batir al portero rival. El Getafe sufrió la expulsión de Zaid Abner Romero en el tiempo de descuento, lo que complicó aún más su intento de remontada. El Levante también desperdició dos penaltis, uno fallado por Adrian De La Fuente en el minuto 62 y otro por Ivan Romero en el minuto 90+2. A pesar de la victoria, el Levante sigue en la zona de descenso, mientras que el Getafe se mantiene en la octava posición.

El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en los primeros minutos, donde una tarjeta roja inicialmente mostrada a Carlos Espi fue rebajada a amarilla tras la revisión. En cuanto a la clasificación, el Barcelona se mantiene como líder con 79 puntos y se perfila como campeón de la liga, mientras que el Levante, con 32 puntos aún en juego, lucha por salir de los puestos de descenso. El jugador más participativo en el ataque del Levante fue Carlos Espi, quien no solo anotó el gol de la victoria, sino que también estuvo involucrado en varias jugadas ofensivas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 1 - GETAFE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Ugo Raghouber (Kervin Arriaga, min.63), Kareem Tunde (Etta Eyong, min.79), Jon Olasagasti (Victor Garcia, min.79), Pablo Martinez (Carlos Alvarez, min.63), Carlos Espi (Alan Matturro, min.87).



GETAFE: David Soria; Kiko (Abu Kamara, min.86), Abdelkabir Abqar (Davinchi, min.70), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Adrian Liso (Veljko Birmancevic, min.70), Luis Milla, Martin Satriano, Djene (Sebastian Boselli, min.87), Luis Vazquez (Mario Martin, min.55).



--GOLES.

1-0, min.83: Carlos Espi (Manuel Sanchez) .

Amarilla al banquillo, a Vicente Iborra del Levante en el minuto 77 .

Amarilla al banquillo, a Patri del Getafe en el minuto 77 .

Penalty fallado por Adrian De La Fuente del Levante en el minuto 62 .

Penalty fallado por Ivan Romero del Levante en el minuto 90 (+2).





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Carlos Espi (min.11), Ivan Romero (min.90+3), por parte del LEVANTE. Amonestó a Luis Vazquez (min.46), Djene (min.58), Domingos Duarte (min.78), Zaid Abner Romero (min.78), Kiko (min.80), Sebastian Boselli (min.90+1), y, además expulso por doble amarilla a Zaid Abner Romero (min.90+1), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: La tarjeta de Carlos Espi del Levante fue descartada por intervención del VAR.



Min.10: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Levante.



Min.11: Aquí está la traducción al español: ¡NO TARJETA ROJA! - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta roja originalmente otorgada a Carlos Espi del Levante a una tarjeta amarilla.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (18,155 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Getafe Goles 1 0 Remates Fuera 11 2 Remates 23 5 Pases Totales 396 234 Corners 8 2 Faltas 12 25 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 2 6 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 107 83 Ataques Peligrosos 54 25 Centros 26 8 Saques de Banda 16 11 Saques de Portería 4 14 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 28 13 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 8 Permanencia Getafe 41 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/04/2026 19:00 LaLiga Levante Sevilla 27/04/2026 21:00 LaLiga Espanyol Levante 03/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Levante









-Próximos partidos del Getafe.

