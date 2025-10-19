Levante 0 - 3 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el primer partido de la jornada 9 en LaLiga EA Sports. Los goleadores fueron Jorge de Frutos en los minutos 12 y 25, y Alvaro Garcia en el 65. El Rayo ha llevado la iniciativa del partido con más remates y posesión de balón, siendo Jorge de Frutos el jugador más participativo en ataque. No hubo tarjetas rojas durante el encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 0 - RAYO VALLECANO 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno (Jose Luis Morales, min.82), Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Pablo Martinez, min.74), Unai Vencedor (Jon Olasagasti, min.74), Kervin Arriaga, Roger Brugue (Carlos Espi, min.74); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.74), Ivan Romero.



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Gerard Gumbau, min.82), Pep Chavarria; Unai Lopez (Alvaro Garcia, min.63), Oscar Valentin, Jorge de Frutos (Pathe Ciss, min.75), Pedro Diaz, Fran Perez (Alfonso Espino, min.74), Alexandre Zurawski (Isi Palazon, min.63).



--GOLES.

0-1, min.12: Jorge de Frutos (Unai Lopez) .

0-2, min.25: Jorge de Frutos.

0-3, min.65: Alvaro Garcia (Pep Chavarria) .

Gol anulado a Carlos Alvarez del Levante en el minuto 14 .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. por parte del LEVANTE. Amonestó a Isi Palazon (min.90+4), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.14: G O O O O A A A L! ¡Gol del Levante! Carlos Álvarez ha anotado.



Min.15: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Levante.



Min.15: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Levante queda revocado.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Rayo Vallecano Goles 0 3 Remates Fuera 6 3 Remates 16 10 Pases Totales 419 367 Corners 11 4 Faltas 6 18 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 122 86 Ataques Peligrosos 111 36 Centros 16 4 Saques de Banda 20 15 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 7 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 10 Permanencia Rayo 11 9 14 Permanencia Levante 8 9 18 Descenso Real Sociedad 6 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante 02/11/2025 14:00 LaLiga Levante Celta 08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante









-Próximos partidos del Rayo.

