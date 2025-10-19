Levante 0 - 3 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el primer partido de la jornada 9 en LaLiga EA Sports. Los goleadores fueron Jorge de Frutos en los minutos 12 y 25, y Alvaro Garcia en el 65. El Rayo ha llevado la iniciativa del partido con más remates y posesión de balón, siendo Jorge de Frutos el jugador más participativo en ataque. No hubo tarjetas rojas durante el encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 0 - RAYO VALLECANO 3 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno (Jose Luis Morales, min.82), Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Pablo Martinez, min.74), Unai Vencedor (Jon Olasagasti, min.74), Kervin Arriaga, Roger Brugue (Carlos Espi, min.74); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.74), Ivan Romero.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Gerard Gumbau, min.82), Pep Chavarria; Unai Lopez (Alvaro Garcia, min.63), Oscar Valentin, Jorge de Frutos (Pathe Ciss, min.75), Pedro Diaz, Fran Perez (Alfonso Espino, min.74), Alexandre Zurawski (Isi Palazon, min.63).
--GOLES.
0-1, min.12: Jorge de Frutos (Unai Lopez) .
0-2, min.25: Jorge de Frutos.
0-3, min.65: Alvaro Garcia (Pep Chavarria) .
Gol anulado a Carlos Alvarez del Levante en el minuto 14 .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. por parte del LEVANTE. Amonestó a Isi Palazon (min.90+4), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.14: G O O O O A A A L! ¡Gol del Levante! Carlos Álvarez ha anotado.
Min.15: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Levante.
Min.15: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Levante queda revocado.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Rayo Vallecano
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 16
| 10
|Pases Totales
| 419
| 367
|Corners
| 11
| 4
|Faltas
| 6
| 18
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 122
| 86
|Ataques Peligrosos
| 111
| 36
|Centros
| 16
| 4
|Saques de Banda
| 20
| 15
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 7
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|10
| Permanencia
| Rayo
| 11
| 9
|14
| Permanencia
| Levante
| 8
| 9
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta
|08/11/2025 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Levante
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid