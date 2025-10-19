Levante 0 - 3 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: domingo, 19 octubre 2025 20:30

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Rayo ha ganado este domingo por 3-0 al Levante en el primer partido de la jornada 9 en LaLiga EA Sports. Los goleadores fueron Jorge de Frutos en los minutos 12 y 25, y Alvaro Garcia en el 65. El Rayo ha llevado la iniciativa del partido con más remates y posesión de balón, siendo Jorge de Frutos el jugador más participativo en ataque. No hubo tarjetas rojas durante el encuentro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEVANTE 0 - RAYO VALLECANO 3 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno (Jose Luis Morales, min.82), Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Pablo Martinez, min.74), Unai Vencedor (Jon Olasagasti, min.74), Kervin Arriaga, Roger Brugue (Carlos Espi, min.74); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.74), Ivan Romero.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Gerard Gumbau, min.82), Pep Chavarria; Unai Lopez (Alvaro Garcia, min.63), Oscar Valentin, Jorge de Frutos (Pathe Ciss, min.75), Pedro Diaz, Fran Perez (Alfonso Espino, min.74), Alexandre Zurawski (Isi Palazon, min.63).

--GOLES.
0-1, min.12: Jorge de Frutos (Unai Lopez) .
0-2, min.25: Jorge de Frutos.
0-3, min.65: Alvaro Garcia (Pep Chavarria) .
Gol anulado a Carlos Alvarez del Levante en el minuto 14 .


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. por parte del LEVANTE. Amonestó a Isi Palazon (min.90+4), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.14: G O O O O A A A L! ¡Gol del Levante! Carlos Álvarez ha anotado.

Min.15: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Levante.

Min.15: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Levante queda revocado.


--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Levante Rayo Vallecano
Goles 0 3
Remates Fuera 6 3
Remates 16 10
Pases Totales 419 367
Corners 11 4
Faltas 6 18
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 6 3
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 122 86
Ataques Peligrosos 111 36
Centros 16 4
Saques de Banda 20 15
Saques de Portería 5 8
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 7
Paradas 1 4
Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 22 9
2 Champions Real Madrid 21 8
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
10 Permanencia Rayo 11 9
14 Permanencia Levante 8 9
18 Descenso Real Sociedad 6 9
19 Descenso Real Oviedo 6 9
20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante
02/11/2025 14:00 LaLiga Levante Celta
08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 21:00 LaLiga Rayo Alavés
01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo
09/11/2025 16:15 LaLiga Rayo Real Madrid


