Levante 1 - 4 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid goleó este martes al Levante por 1-4 en el Estadio Ciudad de Valencia, con un partido dominado completamente por los blancos. Vinicius Junior, con un gol en el minuto 28 y una asistencia, y Kylian Mbappé, autor de dos goles (uno de penalti), fueron los grandes protagonistas de un encuentro donde el conjunto merengue mostró su superioridad. El tanto de Etta Eyong en el minuto 54 fue insuficiente para los locales, que sucumbieron ante un equipo que mostró mayor intensidad y efectividad.

La victoria permite al Real Madrid consolidarse como líder de la competición, con 18 puntos tras seis jornadas, ampliando su ventaja sobre el Barcelona. El VAR tuvo protagonismo en el partido, validando el gol de Etta Eyong y señalando un penalti a favor de los visitantes que Mbappé transformó con precisión. Con esta victoria, el conjunto blanco da un paso importante en su camino hacia el título de Liga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 1 - REAL MADRID 4 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente; Carlos Alvarez (Jose Luis Morales, min.74), Unai Vencedor (Kervin Arriaga, min.66), Oriol Rey, Jon Olasagasti (Roger Brugue, min.66); Etta Eyong (Iker Losada, min.74), Ivan Romero (Goduine Koyalipou, min.74).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras (David Alaba, min.82), Francisco Garcia; Federico Valverde (Jude Bellingham, min.72), Daniel Ceballos (Eduardo Camavinga, min.82), Vinicius Junior, Franco Mastantuono (Aurelien Tchouameni, min.71), Arda Guler, Kylian Mbappe (Rodrygo, min.82).



--GOLES.

0-1, min.28: Vinicius Junior (Federico Valverde) .

0-2, min.38: Franco Mastantuono (Vinicius Junior) .

1-2, min.54: Etta Eyong.

1-3, min.64: Kylian Mbappe, de penalti.

1-4, min.66: Kylian Mbappe (Arda Guler) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Juan Luis Pulido y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Unai Elgezabal (min.58), por parte del LEVANTE. Amonestó a Alvaro Carreras (min.54), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.55: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Levante.



Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Real Madrid.



Min.63: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Real Madrid!



Min.56: ¡GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Levante se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Real Madrid Goles 1 4 Remates Fuera 3 10 Remates 8 23 Pases Totales 417 692 Corners 1 7 Faltas 17 8 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 76 124 Ataques Peligrosos 25 54 Centros 5 7 Saques de Banda 13 10 Saques de Portería 9 3 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 17 Paradas 6 1 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Espanyol 11 6 4 Champions Villarreal 10 5 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Elche 9 5 16 Permanencia Levante 4 6 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Levante 04/10/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Levante 19/10/2025 18:30 LaLiga Levante Rayo









-Próximos partidos del Real Madrid.

