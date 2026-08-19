Linda Noskova 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Linda Noskova por la vía rápida (6-1, 6-4) en 2 horas y 34 minutos. En el primer set, Amanda Anisimova mostró un dominio claro, logrando dos 'breaks' sobre el servicio de Linda Noskova en los juegos 4 y 6, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Anisimova mantuvo su servicio en todos los juegos, sin enfrentar puntos de quiebre. En el segundo set, el partido fue más disputado. Ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta el juego 7, donde Anisimova consiguió un 'break' crucial para ponerse 4-3. Anisimova no cedió su ventaja y cerró el set 6-4, asegurando su pase a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Anisimova tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 23% de los puntos con su primer saque y 14% con el segundo. Además, logró 5 aces y no cometió dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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